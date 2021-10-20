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Гвинет Пэлтроу дала детям советы о сексе

Гвинет Пэлтроу решила поведать свои секреты воспитания детей — 15-летнего Мозеса и 17-летней Эппл. Актриса призналась, что дает отпрыскам советы о сексе.

По словам Пэлтроу, она не ставит детей в какие-то жесткие рамки, чтобы в будущем у них не развились комплексы. Гвинет признается, что интимных вопросов дети задают ей мало.

«Важно быть очень близкими со своими детьми. Я всегда советую им быть собой и слушать инстинкты. Если вы чувствуете, что это правильно, делайте. Вопросов о сексе они задают мне мало. У них было очень хорошее половое воспитание», — рассказала актриса в интервью ET.

20 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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