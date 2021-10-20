Галь Гадот рассказала, как ей угрожали на съемках «Лиги справедливости»

Галь Гадот рассказала, как ей угрожали на съемках «Лиги справедливости» — актриса по-настоящему была шокирована

Во время съемок «Лиги справедливости» Зак Снайдер столкнулся с чередой семейных трагедий, в результате чего был вынужден отказаться от работы. Пост режиссера занял Джосс Уидон, который ранее поставил первых «Мстителей».

Новый постановщик доводил актеров до истерики. Больше всех досталось Галь Гадот, которая играла Чудо-женщину. Актриса призналась, что Уидон угрожал ей без видимых причин.