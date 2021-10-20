Эмма Уотсон появилась в странном платье на красной дорожке

На организованной принцем Уильямом церемонии вручения экологической награды Earthshot Prize 2021 Эмма Уотсон приковала всеобщее внимание. Асимметричное пышное платье с открытой спиной сшили из десятка других подвенечных платьев, но такой подход не оценила стилистка Лиза Бербер:

«На мой взгляд, абсолютная безвкусица. Когда хотели сделать что-то креативное и новаторское, но получилось, как получилось. Неудачное смешение стилей: при чем тут свадьба? При чем тут клеш? При чем тут грубая обувь? -2 балла из 10!».

Модный эксперт убеждена, что такая суперзвезда и просто красивая девушка как Эмма Уотсон должна «сиять». Ну или, хотя бы, просто выглядеть элегантно.