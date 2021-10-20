Выращивание лилий в горшках Поліція назвала причину смерті брата міського голови Кривого Рогу » Елизавета II не захотела стать «старушкой года» Королева Великобритании не пожелала принять звание «Старушка года», которое присуждает британский юмористический журнал для пожилых людей The Oldie (название издания можно перевести как «Старикан» или «Старушка»). Елизавета II вежливо дала понять, что старой она себя пока не считает, объяснив свой отказ так: «Человеку столько лет, на сколько он себя чувствует». Предложение назвать 95-летнюю Елизавету II «старушкой года» сделал писатель и телеведущий Джайлс Брэндрет, координирующий присуждение награды. Он написал частному секретарю монарха письмо с вопросом, не согласится ли она стать обладательницей почетного титула. Ответ помощника частного секретаря королевы журнал опубликовал полностью: «Ее Величество верит, что человеку столько лет, на сколько он себя чувствует. Поэтому королева не считает, что она соответствует критериям, необходимым для этого звания, и надеется, что вы найдете более достойного получателя». АВТОР ФОТО,THE OLDIE Брэндрет заявил, что это прекрасный ответ, и выразил надежду, что шанс порадовать королеву титулом еще представится. «Возможно, в будущем мы попробуем обратиться к Ее Величеству еще раз», — говорит он. Координатор награды объяснил, что Елизавету II номинировала одна из членов жюри Морин Липман, которая таким образом намеревалась отметить лидерство монарха во время борьбы с пандемией коронавируса. Кроме того, титул мог быть присужден перед 70-летием пребывания королевы на британском троне — так называемым «платиновым юбилеем», который будет отмечаться в следующем году.