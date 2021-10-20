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Элизабет Бэнкс закончила съемки своего фильма «Кокаиновый медведь»

Элизабет Бэнкс закончила съемки своего фильма "Кокаиновый медведь"

Актриса Элизабет Бэнкс закончила съемки своего фильма «Кокаиновый медведь» (Cocaine Bear).

Об этом в своем Twitter сообщил один из продюсеров картины Кристофер Миллер («Человек-паук: Через вселенные»). Он поблагодарил команду за проделанную работу.

В картине сыграет звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью. В актерский состав также вошли Марго Мартиндейл («Дядя Фрэнк»), Кристиан Конвери («Сладкоежка»), Бруклин Принс («Проект Флорида») и Кахюн Ким («Американские боги»).

Сюжет держится в секрете, но по слухам речь в фильме пойдет о реальном событии, произошедшем в Кентукки в 1985 году. Пилоту и контрабандисту наркотиков Эндрю Торнтону пришлось сбросить часть груза. Одна из сумок с 32 килограммами белого порошка попала в лапы медведя, который съел его и погиб от передозировки.

Точная дата выхода ленты пока неизвестна.

20 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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