Актриса Элизабет Бэнкс закончила съемки своего фильма «Кокаиновый медведь» (Cocaine Bear).

Об этом в своем Twitter сообщил один из продюсеров картины Кристофер Миллер («Человек-паук: Через вселенные»). Он поблагодарил команду за проделанную работу.

В картине сыграет звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью. В актерский состав также вошли Марго Мартиндейл («Дядя Фрэнк»), Кристиан Конвери («Сладкоежка»), Бруклин Принс («Проект Флорида») и Кахюн Ким («Американские боги»).

Сюжет держится в секрете, но по слухам речь в фильме пойдет о реальном событии, произошедшем в Кентукки в 1985 году. Пилоту и контрабандисту наркотиков Эндрю Торнтону пришлось сбросить часть груза. Одна из сумок с 32 килограммами белого порошка попала в лапы медведя, который съел его и погиб от передозировки.

Точная дата выхода ленты пока неизвестна.