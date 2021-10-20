Disney спешно перенесла выходы фильмов о супергероях от Marvel

Компания Disney отложила выход почти всех будущих фильмов по киновселенной Marvel. Теперь зрители увидят фильмы о Докторе Стрэндже, Торе, Черной пантере, Марвелах и других супергероях немного позже.

Сама же Disney уже назвала причину массовых переносов фильмов — это связано с производством. Компания тесно сотрудничает с Marvel, и они вместе создают десятки фильмов и сериалов. По заявлениям представителей Disney, любая задержка в производстве неизменно повлияет на другие франшизы о супергероях.

Обновленный график выхода фильмов:

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия — 6 мая 2022 вместо 25 марта 2022 года;

Тор: Любовь и гром — 8 июля 2022 вместо 6 мая 2022 года;

Черная пантера: Ваканда навсегда — 11 ноября 2022 вместо 8 июля 2022 года;

Марвелы — 17 февраля 2023 вместо 11 ноября 2022 года;

Человек-муравей и Оса: Квантомания — 28 июля 2023 вместо 17 февраля 2023 года;

Фильм об Индиане Джонсе — с лета 2022 на лето 2023 года.

На изменения также могла повлиять картина Шан-Чи и легенда десяти колец, которая сумела стать настоящим хитом. Производителям просто не выгодно выпускать новые фильмы, когда их другие проекты продолжают собирать миллионы в кинотеатрах.

Другой супергеройский фильм уже успел установить рекорд по кассовым сборам в период пандемии — Веном 2 дебютировал в кинотеатрах 30 сентября, и за 4 дня киноленте удалось собрать больше $90 млн.