39,5% українців вважають, що саме вище політичне керівництво України відповідальне за злив інформації щодо спецоперації із затримання найманців ПВК «Вагнер». А ще 19,7 звинувачують «зелену» владу в зриві операції через непрофесіоналізм та помилки.

Про це йдеться у соцопитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків приватної армії Вагнера знають 51,5% українців, хоча з них лише 11,6% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 39,9% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей.

Серед тих, хто принаймні щось чув про “вагнергейт”, найбільше респондентів (39,5%) покладають відповідальність за злив інформації на вище політичне керівництво України. Ще 19,7% вважають, що це відбувалося через брак професіоналізму і помилки вищого політичного керівництва України.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю упродовж 15-18 жовтня 2021 року. Опитали 1200 респондентів з усієї України.