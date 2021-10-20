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Анджелина Джоли снялась в новой «непринужденной» фотосессии

Анджелина Джоли в новой непринужденной фотосессии

Американская актриса Анджелина Джоли в последнее время закрепила за собой образ сдержанной и серьезной леди.

Однако на днях увидел свет новый выпуск Elle США, в фотосессии которого звезда появилась такой, какой ее давно не видели поклонники. Энджи позирует в роскошном серебристом платье, а также костюме цвета кофе с молоком.

Джоли демонстрирует потрясающую растяжку на тросах, которые висят над бассейном. При этом бывшая Брэда Питта улыбается и дурачится.

Отметим, что новый выпуск Elle был посвящен знаменитым женщинам, которые меняют мир к лучшему своими инициативами. Джоли стала лауреатом премии «Женщины в Голливуде». Кроме звезды фильма «Мистер и миссис Смит» на обложке появились Галь Гадот — за отстаивание прав актеров на съемочной площадке, Сальма Хайек — за помощь пострадавшим от домашнего насилия. Холли Берри — как единственная темнокожая актриса, получившая «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль».

Анджелина Джоли удостоилась чести быть среди списка «Женщин Голливуда» за свою активную помощь беженцам.

20 октября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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