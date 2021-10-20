Американские хирурги успешно пересадили человеку почку свиньи

Американские хирурги успешно пересадили пациенту почку генно-модифицированной свиньи, пишет газета The New York Times. Пересадку, которая произошла в Нью-Йорке, сделали человеку с умершим мозгом, подключенному к аппарату искусственного дыхания.
По словам оперировавшего хирурга Роберта Монтгомери, почка «почти сразу» начала вырабатывать мочу и продукты жизнедеятельности. Он полагает, что генно-модифицированные свиньи в перспективе могут стать «устойчивым и возобновляемым» источником органов для пересадки, но напоминает, что необходимо выяснить, насколько долго будут работать такие органы.
Результаты исследования еще не прошли экспертную оценку и не были опубликованы в научных журналах.
Если ученые смогут проработать способ выращивания подходящих людям органов, это поможет решить проблемы примерно 100 тыс. американцев, которые в данный момент стоят в очереди на трансплантацию. Более 90% больных нуждаются именно в пересадке почки.
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