105-летний повар раскрыла свой секрет

Проработавшая всю жизнь поварихой в школьной столовой женщина из Великобритании отметила 105-й день рождения и раскрыла причины своего долголетия. Об этом сообщает Lancs Live.

Эдна Уолмсли родилась в 1916 году, когда в Европе еще гремела Первая мировая война. Женщина прожила всю жизнь в родном городе Грейт-Харвуд, графство Ланкашир. Помимо работы в школьной столовой Уолмсли всегда увлекалась чтением, особенно она любит поэзию. Женщина также любит путешествия — она побывала во многих странах Европы и даже в одиночку съездила в Индию.

Секретом своего долголетия долгожительница считает «правильный образ жизни, здоровое питание и хорошее воспитание, полученное от родителей». Кроме того, Уолмсли регулярно занималась йогой и пекла пироги и торты для родных по собственным рецептам.

Женщина переехала в дом престарелых Pendle Brook только в 2020 году. Сейчас ее регулярно навещают многочисленные родственники. Сотрудница Pendle Brook рассказала, что, несмотря на почтенный возраст, Уолмсли сохранила прекрасную память. «Она слово в слово помнит стихи, которые выучила еще в раннем детстве», — рассказала сиделка долгожительницы.