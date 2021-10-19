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Звезда «Короля тигров» умер от алкоголя

Эрик Кови

Эрик Кови
Кадр: «Короля тигров»

Одна из звезд сериала «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» Эрик Кови, бывший сотрудник зоопарка Джо Экзотика, умер от чрезмерного и хронического потребления алкоголя. Причину смерти мужчины, скончавшегося еще в сентябре, раскрыл The Sun.

Кови был найден мертвым в квартире своего приятеля в Бруклине, Нью-Йорк, 3 сентября. Перед смертью его разыскивала полиция — мужчина не явился на судебное заседание по делу о вождении в состоянии алкогольного опьянения, за которое его задержали ранее в этом году.

Отмечается, что в прошлом Кови признавал, что спивается, при этом отрицая слухи о том, что является зависимым от метамфетамина.

Эрик Кови приобрел известность после появления в сериале Netflix «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» о владельцах зоопарков. Он работал на Джо Экзотика восемь лет. После ареста владельца зоопарка в 2018 году за организацию покушения на убийство зоозащитницы Кэрол Баскин, Кови свидетельствовал в суде против бывшего начальника. Экзотик был приговорен к 22 годам тюремного заключения в январе 2020 года.

19 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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