В Грузии рассмотрят вопрос о госпитализации Саакашвили из-за голодовки

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, будет переведен в одну из тбилисских больниц на фоне резкого ухудшения самочувствия из-за голодовки в руставской тюрьме, которую он держит уже 18 дней. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».

Решение на этот счет, по данным журналистов, примет консилиум из шести врачей. Он рассмотрит вопрос о госпитализации политика в среду, 20 октября после того, как подробно изучит состояние его здоровья. «Если врачи обнаружат, что жизненно важные показатели третьего президента находятся под угрозой из-за голода, его поместят в клинику», — говорится в сообщении канала.

Как рассказали телеканалу адвокаты заключенного, за последние несколько дней Саакашвили сильно ослаб, с трудом говорит и передвигается по камере. Тем не менее прекращать голодовку он не намерен даже под угрозой смерти, отмечают его защитники.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Власти также неоднократно упрекали политика в организации массовых беспорядков.