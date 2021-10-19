 
«  
  »

США не примут участие в переговорах по Афганистану, организованных Россией

Госдепартамент заявил, что США не будут принимать участие в переговорах по Афганистану, которые проводит Россия на этой неделе, сославшись на логистические сложности.

«Мы не будем принимать участия в переговорах в Москве. «Тройка-плюс» – эффективный, конструктивный форум. Мы рассчитываем на работу в рамках этого форума в будущем, но мы не в состоянии принять в нем участие на этой неделе», – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Прайс не уточнил, какие логистические проблемы помешали США принять участие.

В марте Россия провела встречу с участием представителей США, Китая, Афганистана и Пакистана для обсуждения ситуации в Афганистане в условиях предстоящего вывода американских войск, который был завершен в конце августа.

Россия пригласила представителей Талибана принять участие в переговорах в Москве, которые пройдут в среду.

Официальные лица не сообщили, что они планируют обсудить в ходе переговоров.

19 октября, 2021 | Category: США
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  