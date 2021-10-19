США не примут участие в переговорах по Афганистану, организованных Россией

Госдепартамент заявил, что США не будут принимать участие в переговорах по Афганистану, которые проводит Россия на этой неделе, сославшись на логистические сложности.

«Мы не будем принимать участия в переговорах в Москве. «Тройка-плюс» – эффективный, конструктивный форум. Мы рассчитываем на работу в рамках этого форума в будущем, но мы не в состоянии принять в нем участие на этой неделе», – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Прайс не уточнил, какие логистические проблемы помешали США принять участие.

В марте Россия провела встречу с участием представителей США, Китая, Афганистана и Пакистана для обсуждения ситуации в Афганистане в условиях предстоящего вывода американских войск, который был завершен в конце августа.

Россия пригласила представителей Талибана принять участие в переговорах в Москве, которые пройдут в среду.

Официальные лица не сообщили, что они планируют обсудить в ходе переговоров.