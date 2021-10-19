Рэй Уинстон и Анна Пакуин сыграют отца и дочь в драме Стивена Мойера

Обладательница премии «Оскар» Анна Пакуин («Пианино») и лауреат «Эмми» Рэй Уинстон («Черная Вдова») возглавят актерский состав драмы «Немного света», режиссером которой назначен Стивен Мойер, супруг Пакуин и ее партнер по знаменитому вампирскому сериалу «Настоящая кровь». Об этом сообщает издание Deadline.

Пиппа Беннетт-Уорнер («Банды Лондона») и соискатель премии BAFTA Юссеф Керкур («Дракула») также принимают участие в съемках фильма, которые на момент написания заметки проходят в Великобритании.

Сценарий был написан Ребеккой Каллард по мотивам ее собственной пьесы. В центре сюжета — Элла (Пакуин), недавняя алкоголичка, а ныне трезвенница, которая живет со своим отцом Аланом (Уинстоун). Элла временно передала опеку над своими маленькими дочерями своему бывшему мужу Джозефу (Керкур) и его новой партнерше Бетан (Беннетт-Уорнер). Она заводит странную дружбу с таинственным мальчиком-подростком (Лука Хоган), чья вера в нее как в мать помогает ей поднять свою самооценку.

Для Мойера, снявшего несколько эпизодов «Настоящей крови» и «Пиарщицы», фильм станет вторым полнометражным режиссерским проектом после «Хрупкое прощание», в котором также снималась Пакуин.