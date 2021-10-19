Певица и модель Зендая шокировала выходом на премьере «Дюны»

Папарацци запечатлели 25-летнюю знаменитость в полупрозрачном коричневом платье бренда Nensi Dojaka с декольте, а также вырезами под грудью, на спине и широким разрезом на бедре. Ее образ дополнили лодочки на каблуках в тон наряду, а также серебристые кольца и браслеты с драгоценными камнями.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид Зендаи в комментариях. «Кажется, ей совсем неудобно в этом платье… Зачем его тогда надевать?», «Какой смысл вырезов, если вы прикрываетесь руками?», «Я думаю, иногда она надевает подобные наряды, потому что ее просят об этом. На деле же ей не очень комфортно появляться в откровенной одежде на больших экранах», «Ее стилиста следует уволить за этот дешевый наряд, в котором ей неудобно», — высказывались они.