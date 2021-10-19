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Netflix презентовали новые постеры знаменитого «Песочного человека»

Netflix презентовали новые постеры знаменитого «Песочного человека», который сняли по известному роману.

Первый взгляд на Гвендолин Кристи в роли Люцифера в свежем постере "Песочного человека"

Netflix на выставке DC Fandome презентовали новые постеры «Песочного человека» с Гвендолин Кристи в роли Люцифера.

«Песочный человек» — это экранизицая комиксов Нила Геймана для DC Vertigo. На снимках нам впервые показали Люцифера в исполнении звезды «Игры престолов» Гвендолин Кристи.

Главную роль в сериале исполнит Том Старридж («Рок-волна»). Автор оригинала выступает исполнительным продюсером.

В актерский состав шоу еще вошли Мэйсон Александр Парк, Асим Чаудри, Санджив Бхаскар, Бойд Холбрук и Вивьенн Ачеампонг.

Дата выхода сериала пока не неизвестна.

19 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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