Китайский гиперзвуковой планер облетел Землю по низкой околоземной орбите

Китайские военные в августе испытали ракету «Чжанчжэн-2С» с гиперзвуковым планером и ядерным потенциалом. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, она облетела планету по низкой околоземной орбите, после чего планер приземлился примерно в 32 километрах от цели.

Ракеты, способные выходить на низкую околоземную орбиту, а затем поражать цели на поверхности Земли, разрабатывали в шестидесятых в СССР. Эта программа называлась «Система частично-орбитальной бомбардировки». «Система» была на вооружении у советских военных до 1979 года, пока Москва не заключила с Вашингтоном договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2.

Китай, как и ряд других стран, сегодня активно разрабатывает гиперзвуковой планер. Это беспилотный аппарат, который запускается с баллистических ракет как ядерная боевая нагрузка и после возврата в атмосферу Земли планирует к цели на гиперзвуковой скорости.

Китайские военные в августе испытали гиперзвуковой планер с ядерным потенциалом. Его запустили с помощью ракеты «Чжанчжэн-2С», которая обычно выводит на орбиту спутники. Она обогнула Землю по низкой околоземной орбите, но после возврата в атмосферу беспилотный аппарат не попал в цель, а приземлился примерно в 32 километрах от нее.

Источники говорят, что теоретически ракета могла следовать к цели через Южный полюс. Для американских военных это могло бы стать проблемой, потому что их системы противоракетной обороны в основном ориентированы на Северный.

По словам представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, пуск, о котором писала Financial Times, проводился в рамках очередных испытаний технологии многоразового использования космических летательных аппаратов.