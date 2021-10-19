Глава Пентагона назвал Москву причиной конфликта на Донбассе

Виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», — заявил глава Пентагона.

По словам Остина, США продолжат оказывать Украине поддержку в конфликте с Россией.

«Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способность защищать свою территориальную целостность и неприкосновенность», — сказал он.

Ранее Остин заявил, что США продолжат оказывать поддержку Украине по обеспечению безопасности в Черноморском регионе.

«Вы можете рассчитывать, что мы будем продолжать нашу поддержку. Этот (Черноморский) регион является очень важным для нас. Мы продолжим оказывать поддержку нашим партнерам в обеспечении безопасности в этом регионе», — сказал он.