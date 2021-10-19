Генетики нашли трех живых родственников швейцарской мумии, среди которых есть и Борис Джонсон

Генетики провели анализ митохондриальной ДНК женщины, чьи мумифицированные останки обнаружили в швейцарской церкви Барфюссер, и сравнили ее с образцами, полученными от трех потенциальных ныне живущих родственников. Ученым не только удалось установить родство людей, разделенных 22 поколениями, но и подтвердить личность погребенной — ей была Анна Катарина Бишофф, умершая в Базеле в 1787 году в возрасте 69 лет. Результаты исследования представлены в журнале Forensic Science International: Genetics.

В 1975 году во время реставрационных работ в базельской церкви Барфюссер были обнаружены мумифицированные останки женщины, которые находились в еловом гробу. Расположение гроба неподалеку от алтаря указывало на то, что дама принадлежала к высшему классу Базеля. Женщина оказалась небольшого роста (около 142 сантиметров) и была достаточно полного телосложения. Изменения в костях черепа, выявленные с помощью компьютерной томографии, и следы ртути указали на то, что она болела сифилисом.

В 2018 году ученые сообщили, что им, вероятно, удалось установить личность женщины. Ей оказалась Анна Катарина Бишофф, родившаяся в 1719 году в Страсбурге и умершая в 1787 году в Базеле. Она была женой священника и имела семерых детей, лишь двоим из которых удалось выжить. Анализ родословной Бишофф показал, что ее дальним потомком является нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отец которого происходит от дочери Бишофф.

Кристина Вурст (Christina Wurst) из частного исследовательского центра Eurac Research совместно с учеными из Италии и Швейцарии исследовала мумию, которая известна как Леди из церкви Барфюссер. Ученые отметили, что недавние археологические находки и обнаруженные исторические документы показали, что мумия предположительно является Анной Катариной Бишофф. Основываясь на архивных данных, специалисты в области генеалогии сумели найти вероятных живых родственников мумии по материнской линии. Исследователи поставили себе задачу подтвердить верность этих выводов с помощью генетического исследования.

Ученым удалось найти трех живых кандидатов для проведения анализа ДНК, восстановив генеалогическое древо Анны Бишофф по материнской линии на семь поколений назад вплоть до 1512 года, когда родилась Юстина Фробен. Ее непрерывная материнская линия, охватывающая 15 поколений, ведет к брату и сестре, родившимся в Базеле в 1928 и 1938 годах. Кроме того, третьим потенциальным родственником оказался житель Огайо, материнская линия которого восходит к сестре Анны Бишофф. Ученые отметили, что у женщины были и собственные дети, однако их живых потомков, связанных по материнской линии, обнаружить не удалось.

Генетики использовали для анализа премоляр мумифицированной женщины, а также образцы биологического материала трех потенциальных родственников. Ученым удалось выделить полный митохондриальный геном Анны Бишофф, который относится к гаплогруппе U5a1+!16192. Сравнение с ДНК потенциальных живых родственников, дополнительно подтвержденное независимым исследованием в Лозанне, показало, что генеалогические выводы были верными. В общей сложности этих людей разделяло 22 поколения. Примечательно, что гаплогруппа U5, к которой принадлежат исследованные митохондриальные ДНК, относится к старейшим гаплогруппам Европы, распространившимся еще среди охотников-собирателей эпохи мезолита.