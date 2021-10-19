Европейские законодатели призвали к освобождению Саакашвили из тюрьмы

Десятки законодателей, бывших и действующих политиков из стран Евросоюза, включая бывших президентов Латвии и Украины, выступили за освобождение из тюрьмы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Его задержание в начале октября, сразу после прибытия в Грузию, привело к обострению политической атмосферы в этой южнокавказской стране.

«Пребывание Саакашвили за решёткой должно быть отменено до тех пор, когда начнут действовать справедливые юридические процедуры. Грузинская демократия должна выйти из нынешнего политического кризиса», говорится в обращении.

Открытое совместное письмо европейских законодателей, подписанное 18 октября, было направлено руководителям Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента.

Авторы обращения считают, что судебная система в Грузии не пользуется общественным доверием и поэтому призывают грузинские власти покончить с политически мотивированным правосудием в стране.