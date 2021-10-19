Дочь Анджелины Джоли развеяла домыслы о смене пола

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта расставила все точки над i в вопросе смены пола, появившись на премьере фильма «Вечные». Около полугода назад Шайло уверенно заявляла, что чувствует себя мальчиком и во что бы то ни стало намерена сменить пол. Школьница даже подобрала себе новое имя — Джон.

Однако Шайло, судя по последнему появлению на красной дорожке, все же решила принять себя такой, какая она есть. На премьере «Вечных» девочка выгуляла эффектное асимметричное платье под цвет кожи на тонких бретелях. Выглядела Шайло максимально нежно и смогла даже улыбнуться публике.

В Сети тут же зашушукались, мол, Шайло решила поймать свою волну хайпа. Другие же отметили, что школьница наконец одумалась и впредь не будет больше травмировать звездных родителей, пишут в комментариях Daily Mail.