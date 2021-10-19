CO2 научились превращать в полезный синтез-газ для нужд промышленности

В Школе химического машиностроения в Университете Нового Южного Уэльса (Австралия) разработали технологию получения синтез-газа из СО2. Австралийских ученых интересовал не сам процесс, а то, как из простого исходного сырья сделать целый ряд сложных и полезных материалов. Или, по сути, переработать выбросы в атмосферу в универсальное сырье для химической отрасли.



В основе идеи лежит сам синтез-газ, который состоит из монооксида углерода и водорода – базовых элементов многих химических соединений. Он очень похож на кирпичик Lego, непритязательный сам по себе, но способный стать частью произвольной сложной конструкции. Для этого нужно много, очень много одинаковых «газовых кирпичей». Задача, которую поставили перед собой австралийцы, как раз и заключается в том, чтобы наладить производство «кирпичиков» синтез-газа из СО2.

В технологии используется новый катализатор – наночастицы оксида цинка. Для их получения обычный оксид цинка подвергается пиролизу при температуре 2000 °C. При добавлении катализатора углекислый газ преобразуется в смесь оксида углерода и водорода, искомый синтез-газ. Процесс занимает менее 10 минут и может быть легко масштабирован для организации переработки выбросов ТЭЦ с разными мощностями.

Самое интересное в том, что в процессе переработки СО2 можно получать «газовые кирпичи» разного типа. При соотношении оксида углерода к водороду 1:1 синтез-газ удобен для производства топлива. А вариант 4:1 гораздо лучше подходит для производства пластмасс. Новая технология позволяет создать множество «газовых кирпичиков» разного типа, которые станут новым удобным сырьем для химической промышленности. И заодно частично решат вопрос загрязнения атмосферы.