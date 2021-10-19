Бывший менеджер Дженнифер Лопес рассказал, почему певица рассталась с Аффлеком 17 лет назад

Бывший менеджер певицы Дженнифер Лопес Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, рассказал, что пара 17 лет рассталась из-за алкогольной зависимости Бена Аффлека, передает Daily Mail.

Известно, до этого заявления не было известно, что стало причиной расставания. После воссоединения Джей Ло и Бен Аффлек предпочитают не обсуждать свою личную жизнь, но это делают за них.

«Это Бен разорвал отношения в первый раз. Он сбежал, потому что не справился со своими демонами. Бен долго боролся с ними и в итоге ему удалось взять их под контроль. В первый раз они встретились с Джен в неподходящее для него время», — сказал экс-менеджер.

Оказывается, когда-то именно Шутер сообщил о расставании Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Бывший менеджер артистки считает, что теперь у пары получится сохранить отношения.

«Надеюсь, что в этот раз свадьба состоится. Тогда в какой-то момент всё резко испортилось. Но в целом они были отличной парой и любили друг друга», — поделился экс-менеджер звезды.

Также известно, что Бен Аффлек никогда не скрывал, что имел проблемы со спиртным. В одном из своих интервью актер назвал алкоголизм причиной развода с Дженнифер Гарнер.