Бюджет «Игры в кальмара» оказался копеечным и окупился 40 раз Рэйчел Вайс сыграет главную роль в экранизации романа «Сеанс дождливым вечером» » Зак Снайдер с юмором высказался о «Бэтмене» Ривза Студия Warner bros. показала первый полноценный трейлер перезапуска «Бэтмена». Главную роль в фильме сыграет Роберт Паттинсон, а поставил картину Мэтт Ривз, ответственный за «Планету обезьян» и «Монстро». Новинка оказалась абсолютно непохожей на Бэтмена видения Зака Снайдера — картину существенно дистанцировали от «Лиги справедливости» и «Бэтмен против Супермена». Вместе с тем Снайдер оценил первые кадры новинки. «Это невероятно», — написал постановщик в своем Twitter. Ривз, похоже, не ожидал комплимента от Снайдера. «Вау, большое спасибо, чувак… Это очень многое значит доя меня», — ответил режиссер.