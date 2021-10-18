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Зак Снайдер с юмором высказался о «Бэтмене» Ривза

Студия Warner bros. показала первый полноценный трейлер перезапуска «Бэтмена». Главную роль в фильме сыграет Роберт Паттинсон, а поставил картину Мэтт Ривз, ответственный за «Планету обезьян» и «Монстро».

Новинка оказалась абсолютно непохожей на Бэтмена видения Зака Снайдера — картину существенно дистанцировали от «Лиги справедливости» и «Бэтмен против Супермена». Вместе с тем Снайдер оценил первые кадры новинки.

«Это невероятно», — написал постановщик в своем Twitter.

Ривз, похоже, не ожидал комплимента от Снайдера.

«Вау, большое спасибо, чувак… Это очень многое значит доя меня», — ответил режиссер.

18 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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