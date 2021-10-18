Вышел трейлер нашумевшего фильма «Миротворец»

Опубликован первый тизер-трейлер спин-оффа «Отряда самоубийц». В нем показали знакомую всем команду, главенство в которой у Миротворца. Также показали их работу с Амандой Уоллер, потасовки, танцы в белье и отца Миротворца, которого сыграл Роберт Патрик.

Во время трансляции DC FanDome Ганн пообщался и с актерами, участвовавшими в съемках. Оказалось, что они нередко импровизировали во время работы. А Стив Эйджи отметил, что никогда не видел Ганна таким весёлым, хотя работал с ним долгое время:

«Я впервые наблюдал за тем, как он бегал по площадке, хихикая и приговаривая: «Поверить не могу, что они разрешают мне все это снимать!»»

Сериал «Миротворец» описывают как «комиксовый» экшен и комедию о коллегах на работе. Сравнивают они свое творение с «Офисом», только в этом сериале людям чаще стреляют в лица. Ганн написал сценарий ко всем 8 эпизодам сериала, но поставил только 6 из них.