Спасение двух человек в Австралии назвали настоящим чудом » Второй тизер «Макбета» Джоэла Коэна появился в сети Второй тизер «Макбета» — блокбастера Джоэла Коэна появился в сети Фильм выйдет в кинотеатрах 25 декабря, а на Apple TV+ — 14 января. «Макбет» — первая картина, которую Джоэл Коэн снял без своего брата Итана. Главную роль в ней исполнил Дензел Вашингтон. Леди Макбет сыграла Фрэнсис Макдорманд, а Брендан Глисон и Гарри Меллинг сыграли Дункана и Малкольма, соответственно. Ранее в сети появились рецензии на фильм. Критики назвали его одной из лучших экранизаций Шекспира и отдельно похвалили игру актёров.