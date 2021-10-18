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Второй тизер «Макбета» Джоэла Коэна появился в сети

Второй тизер «Макбета» — блокбастера Джоэла Коэна появился в сети

Фильм выйдет в кинотеатрах 25 декабря, а на Apple TV+ — 14 января.

«Макбет» — первая картина, которую Джоэл Коэн снял без своего брата Итана. Главную роль в ней исполнил Дензел Вашингтон. Леди Макбет сыграла Фрэнсис Макдорманд, а Брендан Глисон и Гарри Меллинг сыграли Дункана и Малкольма, соответственно.

Ранее в сети появились рецензии на фильм. Критики назвали его одной из лучших экранизаций Шекспира и отдельно похвалили игру актёров.

18 октября, 2021 | Category: Видео, Шоу-бизнес
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