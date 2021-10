Виноваты таблетки: последние слова Дэвида Боуи останутся тайной

Сьюзен Сарандон познакомилась с Дэвидом Боуи в 1983 году на съемках фильма «Голод». Совместная работа сблизила артистов, Сьюзен несколько лет была любовницей легендарного рокера.

В 2016 году Боуи скончался от рака печени, а Сарандон оказалась последней, кто с ним говорил. Увы, последние слова певца навсегда утрачены для поклонников из-за таблеток.

«Я была на острове Лесбос, помогала беженцам. Вечером я приняла снотворное, что помутнило мое сознание. Потом ночью мне позвонил Дэвид, мы долго говорили, но я ничего не помню. Утром я думала, что это сон, но в списке звонков правда был Боуи. Вскоре после этого он скончался», — рассказала актриса The Mail on Sunday’s You.