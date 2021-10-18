 
«  
  »

В «Стражах галактики 3» новое актерское пополнение

В "Стражах галактики 3" актерское пополнение

Уилл Поултер, известный по «Хроникам Нарнии», комедии «Мы — Миллеры», языческому хоррору «Солнцестояние», присоединился к актерскому составу третьих «Стражей галактики».

Актер сыграет Адама Уорлока, идеального солдата-мужчину, которого создает идеальная солдат-женщина Аиша (Элизабет Дебики) на научной базе под названием «Улей» для победы над Стражами галактики и захвата вселенной. В комиксах Адам, пребывая в коконе формирования, услышал темные планы своих создателей и восстал против них, в итоге примкнув к Стражам и став их союзником, а не врагом.

Напомним, в режиссерском кресле триквела находится создатель первых двух «Стражей галактики» Джеймс Ганн. Съемки стартуют в ноябре этого года, а релиз намечен на май 2023.

18 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  