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В море возле Хоф-ха-Кармеля обнаружен меч эпохи крестоносцев

Фото: Нир Дистельфельд

Шломи Кацин, житель Атлита, нырявший в море у побережья регионального совета Хоф-ха-Кармель, обнаружил на дне несколько древних предметов: каменные и железные якоря, фрагменты глиняной посуды и меч. Артефакты, по-видимому, обнажились в результате действия волн и течений.

Кацин опасался, что его находки будут украдены или снова засыпаны песком, поэтому он взял с собой меч и сообщил о нем в Управление древностей. Длина лезвия меча – 1 метр, рукоятки – 30 сантиметров. Он сделан из железа.

«Меч, который сохранился в идеальном состоянии, является красивой и редкой находкой, и, похоже, он принадлежал рыцарю-крестоносцу», – сказал Нир Дистельфельд, инспектор отдела по предотвращению разграблений Управления древностей. – Волнующе встретить предмет, который мысленно перенесет вас на 900 лет назад, в другую эпоху, эпоху рыцарей, доспехов и мечей».

Коби Шарвит, директор отдела морской археологии Управления древностей Израиля, пояснил: «В Хоф-ха-Кармеле много естественных бухт, которые могли использовать в качестве укрытий для древних кораблей во время шторма, и даже бухты большего размера, вокруг которых развивались поселения и древние портовые города, такие как Дор и Атлит. Эти условия привлекали корабли, которые оставили множество археологических следов. Недавно найденный меч – лишь один из них».

האזרח שלומי קצין שמצא את החרב

Место, где были обнаружены якоря и меч, с июня находится под наблюдением Управления древностей Израиля. Во время штормов песок на дне моря постоянно движется, обнажая одни участки и скрывая другие.

«Находки в этом месте показывают, что оно служило небольшой временной естественной пристанью для кораблей, которые нашли там убежище. Похоже, что эта пристань использовалась еще в позднем бронзовом веке – 4000 лет назад, теперь обнаружение меча может указывать на то, что она использовалась и в период крестоносцев, около 900 лет назад», – пояснил Шарвит.
החרב שנמצאה על קרקעית הים

Директор Управления древностей Израиля Эли Эскозидо добавил: «Каждый обнаруженный артефакт помогает нам собирать исторический пазл земли Израиля. После того как меч будет очищен и исследован в лабораториях Управления древностей, мы представим его публике».

Sword.
«Детали». Е.А. На фото: Шломи Кацин с мечом. Фото: Нир Дистельфельд

18 октября, 2021 | Category: Израиль, Наука, Новости
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