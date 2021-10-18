Умер экс-госсекретарь США Колин Пауэлл

Ушел из жизни бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Как сообщает Reuters со ссылкой на его родных, он умер от осложнений коронавируса.

Ему было 84 года. Родственники Пауэлла уточнили, что он был полностью привит от COVID-19.

Напомним, в 2003 году Пауэлл попал под шквал критики за свою роль в американском вторжении в Ирак в 2003 году. На заседании Совбеза ООН он показал пробирку с неким белым порошком и заявил тогда, что у США якобы имеются образцы химического оружия, найденного у Саддама Хусейна. Эти обвинения стали основанием для вторжения США и их союзников в Ирак. Тогда Российская Федерация отказалась считать пробирку доказательством наличия у Ирака ОМУ. Голосование в СБ по соответствующей резолюции не состоялось, однако США и Великобритания начали военную операцию без санкции международного сообщества.