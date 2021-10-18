Терористи заблокували спостерігачів ОБСЄ в Горлівці

На Донбасі члени незаконних збройних формувань заблокували спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні в готелі в Горлівці.

Про це повідомили у звіті організації за неділю, 17 жовтня.

Так, ворота для автомобілів на передовій патрульній базі зачинили за допомогою ланцюга й навісного замка, а трохи південніше проїзд перекрила автівка з блакитними табличками “ДНР”. Біля цієї машини побачили двох найманців.

Просто біля готелю було розгорнуто кілька наметів. Члени незаконних формувань повідомили, що спостерігачам ОБСЄ не дозволять покинути готель, допоки не буде звільнено найманця. Ідеться про одного, якого затримали ЗСУ поблизу Золотого 13 жовтня.

Нагадаємо, Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) призупинила роботу своєї місії з моніторингу на Донбасі через “акцію протесту”, яку окупаційна влада Донецька кілька днів поспіль організовує під готелем, де мешкають спостерігачі ОБСЄ.