США пообещали Украине защиту от российской агрессии

Двери НАТО остаются открыты для Украины и Грузии, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Как сообщается на сайте Пентагона, во время визита на Украину на следующей неделе Остин «заверит партнеров в готовности США защищать их суверенитет перед лицом российской агрессии».

Глава ведомства также обсудит с лидерами Украины, Грузии и Румынии безопасность в Черном море, в том числе «дестабилизирующие действия РФ», и укрепление сотрудничества. Кроме того, он призовет страны провести необходимые реформы, чтобы они могли претендовать на членство в альянсе.