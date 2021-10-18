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США пообещали Украине защиту от российской агрессии

Двери НАТО остаются открыты для Украины и Грузии, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Как сообщается на сайте Пентагона, во время визита на Украину на следующей неделе Остин «заверит партнеров в готовности США защищать их суверенитет перед лицом российской агрессии».

Глава ведомства также обсудит с лидерами Украины, Грузии и Румынии безопасность в Черном море, в том числе «дестабилизирующие действия РФ», и укрепление сотрудничества. Кроме того, он призовет страны провести необходимые реформы, чтобы они могли претендовать на членство в альянсе.

18 октября, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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