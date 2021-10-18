США передали ВСУ еще одну партию оружия и спецтехники

Вторая партия военной помощи от правительства США для Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных на Донбассе, прибыла в Киев и готовится к отправке в воинские подразделения. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на уполномоченного командования медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александра Матийчука.

По его словам, страна получила груз в рамках договоренностей, которые президент страны Владимир Зеленский заключил во время поездки в Соединенные Штаты. Партия включает в себя высокоточное оружие, спецтехнику для радиолокационного наблюдения, боеприпасы и медикаменты.

Матийчук напомнил, что общая стоимость американской военной помощи составляет 60 миллионов долларов, а первая часть груза прибыла на Украину 10 октября. Он указал, что в ближайшее время Вашингтон передаст Киеву еще одну, третью партию вооружений в рамках этого контракта.