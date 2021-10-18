Второй тизер «Макбета» Джоэла Коэна появился в сети США готовятся запустить интернет на Луне » Спасение двух человек в Австралии назвали настоящим чудом Двое молодых людей смогли выжить без воды и пищи после того, как заблудились в изнуряюще жаркой и засушливой безлюдной местности на севере Австралии. Их неожиданное спасение спустя пять дней после исчезновения в местной печати называют настоящим чудом. Поиски 21-летнего Шона Эмитжа и 14-летнего Патрика Махеша начались в прошлый вторник, после того как они не вернулись в Хермансбург — общину аборигенов, расположенную в 120 километрах от Алис-Спрингс — третьего по счету крупнейшего города Северной территории Австралии. По сообщению полиции, молодые люди отправились провести уикенд вдвоем в пустыне. Им удалось проехать около четырех часов по безлюдной местности, после чего их голубой Nissan Navara накрепко застрял в грязи на проселочной дороге. Шон и Патрик провели ночь в машине и на следующий день решили отправиться на поиски воды Как выяснилось позже, молодые люди прошли около пяти километров в направлении близлежащего холма, ошибочно полагая, что за ним проходит автомагистраль, соединяющая северную и южную часть региона — по сути единственная крупная дорога в этой части страны. Поняв, что двигались в неверном направлении, товарищи провели ночь на холме, где им повезло обнаружить источник воды. В последний раз путешественники пили воду во вторник. Поиски продолжались несколько дней. Пропавших юношей искали с помощью вертолета, на земле спасателям помогали следопыты из числа местных аборигенов. Из-за экстремально высоких температур в этом регионе (в весенний период в Северной территории Австралии столбик термометра поднимается до 40 градусов по Цельсию), многие опасались худшего. Однако в понедельник сотрудники местного отделения полиции сообщили, что оба скитальца были найдены по отдельности, хоть и сильно изможденными, но живыми и в целом невредимыми. Полицейские назвали их спасение настоящим чудом.