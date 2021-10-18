 
«  
  »

Спасение двух человек в Австралии назвали настоящим чудом

Шон Эмитжа и Махеш Патрик

Двое молодых людей смогли выжить без воды и пищи после того, как заблудились в изнуряюще жаркой и засушливой безлюдной местности на севере Австралии. Их неожиданное спасение спустя пять дней после исчезновения в местной печати называют настоящим чудом.

Поиски 21-летнего Шона Эмитжа и 14-летнего Патрика Махеша начались в прошлый вторник, после того как они не вернулись в Хермансбург — общину аборигенов, расположенную в 120 километрах от Алис-Спрингс — третьего по счету крупнейшего города Северной территории Австралии.

По сообщению полиции, молодые люди отправились провести уикенд вдвоем в пустыне. Им удалось проехать около четырех часов по безлюдной местности, после чего их голубой Nissan Navara накрепко застрял в грязи на проселочной дороге.

Шон и Патрик провели ночь в машине и на следующий день решили отправиться на поиски воды

Как выяснилось позже, молодые люди прошли около пяти километров в направлении близлежащего холма, ошибочно полагая, что за ним проходит автомагистраль, соединяющая северную и южную часть региона — по сути единственная крупная дорога в этой части страны.

Поняв, что двигались в неверном направлении, товарищи провели ночь на холме, где им повезло обнаружить источник воды.

В последний раз путешественники пили воду во вторник.

Поиски продолжались несколько дней. Пропавших юношей искали с помощью вертолета, на земле спасателям помогали следопыты из числа местных аборигенов.

Из-за экстремально высоких температур в этом регионе (в весенний период в Северной территории Австралии столбик термометра поднимается до 40 градусов по Цельсию), многие опасались худшего.

Однако в понедельник сотрудники местного отделения полиции сообщили, что оба скитальца были найдены по отдельности, хоть и сильно изможденными, но живыми и в целом невредимыми.

Полицейские назвали их спасение настоящим чудом.

18 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  