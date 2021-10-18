Снятый женщинами сериал о последнем мужчине на Земле закрыли до финала из-за низкого рейтинга

Американский телеканал FX отказался продлевать сериал «Y. Последний мужчина» (Y: The Last Man) на второй сезон еще до выхода финала первой части. О закрытии проекта шоураннерка Элиза Кларк объявила в Twitter.

«Осталось еще так много вещей, которые мы хотели бы рассказать», — посетовала Кларк.

Постапокалиптический сериал «Y. Последний мужчина» — экранизация комикса Брайана Вона и Пии Гуеры, который повествует о жизни в Соединенных Штатах после того, как на Земле необъяснимым образом погибли мужские особи всех живых видов, в том числе человеческого. Единственным выжившим мужчиной оказывается Йорик (Бен Шнетцер), который пытается выжить в новом мире.

Шоураннерка напомнила, что «Y. Последний мужчина» — сериал о гендере и о том, как «система-угнетатель влияет на гендерную идентичность». «Над проектом работала команда чудесных авторов, которую возглавляли женщины почти на всех этапах производства», — подчеркнула Кларк. Она пообещала, что сериалу найдут новый телеканал.

Премьера «Y. Последний мужчина» состоялась в сентябре, последняя, десятая серия первого сезона выйдет 1 ноября. Сериал находился в разработке с 2015 года.