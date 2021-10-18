Сценарист «Аквамена» слил новое фото Черной Манты

Сценарист кинокомикса «Аквамен 2» Дэвид Лесли слил в Twitter новые фото главного антагониста — Черной Манты. Работу над второй частью проекта съемочная группа начала в июне 2021 года в Лондоне. За постановку сиквела взялся режиссер Джеймс Ван, который работал над первой частью.

К своим ролям, помимо Яхьи Абдула-Матина II, который и исполнил роль Черной Манты, ожидаемо вернутся Джейсон Момоа (Аквамен), Эмбер Херд (Мера) и Патрик Уилсон (Орм). Также к актерскому составу присоединился Пилу Асбек («Игра престолов»), роль которого пока неизвестна.

Подробности сюжета будущей картины держатся в секрете, однако некоторые мелкие детали публике все же представили. Так, например, стало известно, как будет выглядеть Черная Манта. По сравнению с первой частью образ стал более брутальным и «блестящим».

Лесли остался в полном восторге от результата. В соцсетях он заявил, что мечтает скорее показать всем итог.