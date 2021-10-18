Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны изменения в ее взаимоотношениях с НАТО. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия объявила о прекращении отношений с НАТО и также ен планирует в перспективе их восстанавливать.

Напомним, ранее на этой же пресс-конференции Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО. Также будет приостановлена деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и отозвана аккредитация сотрудников. Кроме того, будет прекращена деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии. Все эти действия будут осуществлены с 1 ноября.

6 октября в НАТО решили сократить размер миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России. Генсек альянса Йенс Столтенберг пояснил, что это решение не связано с какими-то конкретными делами.

«Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб», — сказал он тогда. Ранее сегодня Столтенберг заявил, что Россия — экзистенциальная угроза для стран Запада. Он отметил, что любое предложение об отказе от сдерживания «российской агрессии» встретит протесты восточноевропейских государств-членов альянса, которые рассматривают Москву как экзистенциальную угрозу, а НАТО — как своего единственного гаранта безопасности.