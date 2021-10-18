Рита Ора похвасталась отдыхом в купальнике среди зелени

Популярная британская поп-певица Рита Ора взволновала поклонников откровенными фото. Звезда предстала в купальнике и поделилась кадрами в Instagram.

Рита показала свой отдых. Она снялась в белом бикини с цветочным принтом сиренево-голубого цвета. Ора распустила длинные светлые волосы и нанесла на лицо нюдовый макияж, а свой образ дополнила цепочкой на шее и множеством браслетов на руках.

«Улыбка вокруг. Надеюсь, вы все отлично провели выходные», — написала исполнительница.

Фанаты засыпали ее восхищенными комментариями.