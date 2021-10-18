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Рита Ора похвасталась отдыхом в купальнике среди зелени

Рита Ора похвасталась отдыхом, который провела посреди зелени в солнечных лучах

Популярная британская поп-певица Рита Ора взволновала поклонников откровенными фото. Звезда предстала в купальнике и поделилась кадрами в Instagram.

Рита показала свой отдых. Она снялась в белом бикини с цветочным принтом сиренево-голубого цвета. Ора распустила длинные светлые волосы и нанесла на лицо нюдовый макияж, а свой образ дополнила цепочкой на шее и множеством браслетов на руках.

«Улыбка вокруг. Надеюсь, вы все отлично провели выходные», — написала исполнительница.

Фанаты засыпали ее восхищенными комментариями.

18 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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