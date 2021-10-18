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Райан Рейнольдс временно уходит из кино

Райан Рейнольдс завершил съемки в фильме Spirited, который станет эксклюзивом Apple TV. 44-летний актер рассказал, что работа с коллективом ему очень понравилась, но есть одно «но».

Рейнольдс признался, что он очень устал. Сейчас он хочет взять перерыв и не сниматься в кино неопределенное время.

«Идеальное время для небольшого творческого отпуска в кино. Я буду скучать по каждой секунде работы с этой до неприличия одаренной командой творцов. В наши дни доброта имеет такое же значение, как и талант. Мне повезло работать с людьми, которые и добры, и талантливы, — написал Рейнольдс в своем Instagram.

18 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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