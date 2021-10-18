Райан Рейнольдс временно уходит из кино

Райан Рейнольдс завершил съемки в фильме Spirited, который станет эксклюзивом Apple TV. 44-летний актер рассказал, что работа с коллективом ему очень понравилась, но есть одно «но».

Рейнольдс признался, что он очень устал. Сейчас он хочет взять перерыв и не сниматься в кино неопределенное время.