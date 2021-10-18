Мощное землетрясение на Бали вызвало оползни, есть жертвы

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на индонезийском острове Бали. Мощные толчки вызвали оползни, передает CNN.

К настоящему моменту известно о трех погибших и 16 травмированных. Многие местные жители оказались в ловушке под обломками зданий. По словам очевидцев, падали камни размером с автомобили.

В Бангли землетрясение спровоцировало оползень, заблокировавший дорогу и затруднивший эвакуацию населения. Повреждены здания на востоке острова, в округах Карангасем и Бангли.

Проводится спасательная операция. Эвакуировать людей помогает индонезийская армия.