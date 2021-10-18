Маколей Калкин прокомментировал перевыпуск культового фильма «Один дома»

20th Century Studios вчера показала первый официальный трейлер перезапуска «Один дома». Маколей Калкин в своем твиттере прокомментировал перезапуск и сказал, что не будет участвовать в новом фильме, который выйдет 12 ноября. Однако, поклонники оригинальной картины уверены, что лучше, чем ленты с Калкиным, уже не будет.

В своем твиттере Калкин сообщил фанатам, что не появится в римейке. Однако, поклонники написали, что очень хотят увидеть его, «хотя бы на пять секунд в самом конце».

Всем привет. Многие сегодня об этом спрашивают, поэтому уточню: меня НЕ будет в перезапуске «Один дома». Тем не менее желаю удачи всем, кто в этом участвовал, – подчеркнул он.

В новом фильме Home sweet home alone главную роль сыграет 12-летний мальчик Арчи Йейтс, который известен миру благодаря ленте Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» 2019 года. По сюжету семья оставит Макса в доме, улетев на зимние каникулы в Японию. Бандитами же станет семейная пара, которая захочет похитить семейную реликвию. Именно от них мальчику предстоит защитить свой дом.

Также в фильме снимутся:

Элли Кемпер;

Роб Делани;

Тимоти С. Саймонс;

Пит Холмс и другие.