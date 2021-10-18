Майкл Кейн сообщил, что не уходит из актёрской профессии

В пятницу ряд СМИ написал о выходе Майкла Кейна на пенсию — об этом сам актёр частично упомянул в недавнем интервью. Однако его представитель опроверг эту информацию, сообщает TheWrap.

Ранее, в разговоре с радиоведущим Саймоном Мэйо 88-летний обладатель «Оскара» сказал: «Думаю, это была моя последняя роль после «Бестселлера». Потому что я не работал два года, и у меня проблемы с позвоночником, что влияет на мои ноги, так что я даже ходить нормально не могу. Я также написал несколько книг, которые были опубликованы и даже успешны, так что теперь я писатель, а не актёр».

«Бестселлер» вышел на экраны в этом году. Фильм рассказывает о романисте-затворнике Харрисе Шоу (Кейн), который задолжал книгу издательнице Люси (Обри Плаза). Теперь пара отправляет в промотур, чтобы спастись от финансового разорения.

До «Бестселлера» Кейн сыграл эпизодическую роль в «Доводе» Кристофера Нолана. Поступают ли предложения артисту, его представитель не уточнил.