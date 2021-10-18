Вышел трейлер нашумевшего фильма «Миротворец» Дельта-штамм оказался смертельнее исходного коронавируса на 233 % » Крис Хемсворт блеснул новыми мускулами Крис Хемсворт блеснул новыми мускулами — на кону выход нового боевика с его участием, который гарантирует кассовый интерес. Крис Хемсворт хочет плотно обосноваться на стриминговой площадке Netflix. Экранный Тор всех времен хочет повторить успех фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению». Сделает Крис это проверенным способом. В своем Instagram он поделился снимком, на котором в поте лица работает в спортзале. Артист намекнул, что популярную на Netflix ленту ждет сиквел. «Еще шесть недель до съемок «Операции по спасению 2». Чувствую себя хорошо, я готов», — подписал кадр актер.