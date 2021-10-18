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Крис Хемсворт блеснул новыми мускулами

Крис Хемсворт блеснул новыми мускулами — на кону выход нового боевика с его участием, который гарантирует кассовый интерес.

Крис Хемсворт хочет плотно обосноваться на стриминговой площадке Netflix. Экранный Тор всех времен хочет повторить успех фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению». Сделает Крис это проверенным способом.

В своем Instagram он поделился снимком, на котором в поте лица работает в спортзале. Артист намекнул, что популярную на Netflix ленту ждет сиквел.

«Еще шесть недель до съемок «Операции по спасению 2». Чувствую себя хорошо, я готов», — подписал кадр актер.

18 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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