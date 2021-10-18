Кортни Кардашьян сообщила о помолвке и показала фото

Кортни Кардашьян не скрыла счастья: возлюбленный модели Трэвис Баркер сделал ей предложение. Трогательными кадрами с романтического вечера Кардашьян тут же поделилась в Сети. Для Кортни этот брак станет первым. От предыдущих отношений Кардашьян воспитывает двоих сыновей и дочь.

Баркер также воспитывает двоих сыновей и падчерицу Атьяну. Что о помолвке родителей думают дети звезд, неизвестно, однако сами влюбленные счастливы настолько, что не смогли сдержать чувств.

«Навсегда», — подписала снимок Кардашьян у себя в Instagram.

Инсайдеры в свою очередь рассказали: между влюбленными царит идиллия.