Канье Уэст появился в городах Европы в жутких масках и испугал фанатов

Хип-хоп-исполнитель появился в Берлине в белой силиконовой маске, покрывающей всю голову.

Фанаты Уэста посчитали его образы жуткими и сравнили рэпера с персонажем видеоигры серии Grand Theft Auto и Майком Майерсом из хоррор-франшизы «Хэллоуин».

«Канье в этой маске вполне может быть моим тотемным животным», — написал один из интернет-пользователей.

Рэпер также прилетел в Венецию, где выступил на свадьбе Александра Арно, сына гендиректора модного конгломерата LVMH Бернара Арно. Артист появился на выступлении в черной маске на половину лица.

29 августа компания Universal Music выпустила десятый студийный альбом американского рэпера Канье Уэста Donda. Уэст обвинил лейбл в том, что пластинку выпустили без его ведома и согласия. Ранее на стриминг-платформе Apple Music в качестве даты релиза Donda значилось 3 сентября. Впервые Уэст анонсировал свой новый студийный альбом летом 2020 года.