История самой древней в мире короны из Израиля прояснилась

Одна из десяти таинственных корон, найденных, в 1961 году в израильской пещере наряду с другими ценными артефактами, считается самой древней в мире. Этот уникальный предмет – часть знаменитой сокровищницы Нахаль Мишмар, в которой обнаружено несколько сотен самых разных древних вещиц. Все они представляют большую ценность для науки, но сам факт, что эту корону носили в каком-нибудь 4000 году до нашей эры и что её предназначение – до сих пор загадка, будоражит воображение.







Древняя корона, обнаруженная в Иудейской пустыне недалеко от Мёртвого моря, восходит ориентировочно к 4000 и 3500 годам до нашей эры. Головной убор из чернёной меди имеет форму толстого кольца. Диаметр короны – всего 18 сантиметров, и ученые предполагают, что её носил мужчина, скажем так, некрупный.

По верхнему краю короны идут пять фигур – выступающие изображения дверей, увенчанных рогами, и птиц-стервятников. Эти загадочные «двери», похоронные птицы, квадратное отверстие в короне да и сама цилиндрическая форма головного убора навели ученых на мысль, что носил её явно не правитель.

Скорее всего, её использовали в неких погребальных обрядах, а точнее, надевали на древних похоронных церемониях, имевших для людей того времени особо важное значение. До того момента, как знаменитый клад обнаружил археолог Пессах бар-Адон, сокровища много тысячелетий лежали незамеченными в естественной расщелине на северной стороне Нахаль-Мишмара, за что знаменитая находка и получила соответствующее название. Предметы были завернуты в соломенную циновку. Сама пещера, в которой нашли клад, стала впоследствии известна как «Пещера сокровищ».

В число 442 ценных артефактов, изготовленных из меди, бронзы, слоновой кости и камня, входят 240 головок булав, 100 скипетров, пять корон, оружие и другие ценные предметы. Многие из этих предметов весьма загадочны и заслуживают отдельного рассказа.

Определить возраст клада помог радиоуглеродный анализ коврика, в который были завернуты предметы, а также лежащей под ними палки. Именно в этот период (около четырех тысяч лет до нашей эры) использование меди стало широко распространенным во всем Леванте, что свидетельствует о значительных технологических разработках, которые шли параллельно с крупным социальным развитием в этом регионе.

Предметы из кладовой Нахаль Мишмар, по-видимому, были собраны и спрятаны в большой спешке. Это позволяет предположить, что артефакты являлись священными сокровищами, принадлежавшими заброшенному халколитическому храму Эйн-Геди, находившемуся примерно в двенадцати километрах от места находки. Возможно, клад спрятали в пещере во время какой-то чрезвычайной ситуации.

Древняя корона и другие ценные артефакты хранят тайну тех событий и, несмотря на все интересные предположения, истинная цель и происхождение этого клада до сих пор остаются для учёных загадкой.