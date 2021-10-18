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Энтони Хопкинс присоединился к касту нового фильма Джеймса Грэя «Время Армагеддона»

Энтони Хопкинс присоединился к касту нового фильма Джеймса Грэя "Время Армагеддона"

Актеры Энтони Хопкинс («Молчание ягнят») и Джереми Стронг («Игра на понижение») присоединились к актерскому составу нового фильма режиссера Джеймса Грэя («К звездам»).

В каст новой картины под рабочим названием «Время Армагеддона» (Armageddon Time) также ранее вошли Роберт Де Ниро («Ирландец»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Оскар Айзек («Дюна»), Кейт Бланшетт («Тор: Рагнарек») и другие.

Фильм вдохновлен обучением режиссера в школе «Кью-Форест», из которой выпускался экс-президент США Дональд Трамп.

Съемки уже стартовали, премьера ожидается в 2022 году.

18 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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