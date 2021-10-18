Эмма Уотсон впервые за два года вышла в свет в необычном наряде

Вчера в Лондоне впервые состоялась церемония вручения экологической премии Earthshot Prize, учрежденной герцогами Кембриджскими. Среди ее гостей, помимо самих супругов, была и 31-летняя актриса Эмма Уотсон.

Для звезды фильмо о Гарри Поттере это был первый официальный выход в свет за последние два года. Последний раз Уотсон появлялась на публике в декабре 2019 года на мировой премьере фильма «Маленькие женщины» в Нью-Йорке. После этого актриса исчезла с радаров, а в сети стали появляться слухи, что она собирается завершить актерскую карьеру.

Позже официальный представитель Эммы эти слухи опроверг, однако Уотсон продолжала оставаться в тени и сосредоточилась на личной жизни. Звезда больше года встречалась с калифорнийским бизнесменом Лео Робинтоном, а недавно, по слухам, сблизилась с сыном бывшего владельца обанкротившейся в 2020 году компании Topshop Филипа Грина Брендоном.

Личную жизнь Эмма тем не менее напоказ не выставляет, и вчера посетила премию в одиночестве.

На публике актриса появилась в очень оригинальном образе. Она была одета в черные расклешенные брюки и белый асимметричный топ, который был сделан из 10 винтажных свадебных платьев благотворительной организацией Oxfam по дизайну модельера Харриса Рида. Согласно дресс-коду мероприятия, гостям было рекомендовано не покупать новую одежду, а прийти в старой. С поставленной задачей звезда справилась на отлично и едва ли не затмила саму Кейт Миддлтон.