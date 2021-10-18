Экс-глава разведки Франции рассказал о «русском кроте» в Минобороны

Экс-директор Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернар Бажоле рассказал, что в Минобороны страны в 2017 году внедрился «русский крот», передает РБК со ссылкой на телеканал France 5.

В ответ на вопрос журналистки канала о том, являются ли эти сведения правдой, Бажоле заявил, что когда он занимал пост гендиректора службы внешней безопасности, он «довел эту информацию до сведения властей». Он также подчеркнул, что после окончания холодной войны «шпионская деятельность не прекратилась», хотя власти Франции считали, что деньги следует тратить не на поиск шпионов, а на борьбу с терроризмом.