Дельта-штамм оказался смертельнее исходного коронавируса на 233 %

Спасение человечества от пандемии COVID-19 становится все более сложной задачей с появлением новых штаммов этого вируса. Канадские исследователи из Университета Торонто проанализировали статистику заболеваний всеми известными формами SARS-CoV-2 и пришли к неутешительному выводу.



В ходе исследования были изучены 200 000 случаев заболевания коронавирусом в Канаде, с выявлением альфа, бета, гамма и новейшего дельта-штаммов этого вируса. Ключевыми параметрами оценки выбраны частота госпитализации, количество случаев попадания в реанимацию и собственно число смертей пациентов. Для первых, ранних штаммов все показатели примерно равны, они увеличивают риск госпитализации на 52%, необходимости реанимации на 89 % и смертность на 51 %.

Данные приведены в сравнении с базовым штаммом, однако дельта-штамм побил все рекорды: он увеличивает риск госпитализации на 108 %, а смертность сразу на 133 %. Но что еще хуже, лечение от него протекает куда тяжелее, чем ранее – риск оказаться в палате неотложной терапии вырос сразу на 235 %. Финальный вывод канадских исследователей – дельта-штамм убивает людей в 2,33 раза эффективнее, чем прошлогодний коронавирус.

Но есть и хорошая новость: вакцинация сохраняет свою эффективность со всеми штаммами, включая дельта. По оценкам ученых, использование вакцины на 80-90 % снижает риск смертности, хотя практически никак не защищает от самого заражения. Придется посмотреть правде в глаза: почти всем людям придется лично столкнуться с коронавирусом, переболеть и победить инфекцию. И лучше бы это сделать до того, как появится новый, еще более смертоносный штамм.